В Финляндии призвали к определенности на границе с РФ

Сотрудники таможни Финляндии предложили открыть часть границы с Россией из-за чрезмерных расходов или же закрыть ее на постоянной основе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финское СМИ.

Согласно подсчетам таможенной службы, закрытие границы с РФ обходится ведомству в дополнительные 150-200 тысяч евро в месяц. Повышение расходов связано с переводом сотрудников с восточной границы на работу в другие районы Финляндии. Всего было откомандировано около 250 человек и таможня вынуждена оплачивать им проезд, проживание и суточные.

«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия. Терпение персонала не бесконечно», — сказал гендиректор финской таможни Сами Ракшита.

Напомним, что пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты с ноября 2023 года. Поводом к этому послужил поток беженцев с Ближнего Востока и Африки. Срок закрытия пунктов пропуска неоднократно продлевался, а в апреле 2024 года их закрыли «до особого распоряжения».