Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Слова украинского политика приводит издание "Страна.ua".

"Я попросил Трампа не принимать никаких вещей об Украине без Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал сам Трамп, после беседы с Путиным он обзвонил многих европейских лидеров, а также поговорил и с украинским политиком. По словам президента США, он предупредил их о скором начале переговоров между РФ и Украиной.

Разговор с Путиным при этом он охарактеризовал как "отличный" по тону и духу.

Российский лидер по итогам беседы с американским коллегой заявил, что Москва готова работать над заключением меморандума по перспективам мирного договора с Украиной.

Беседа лидеров продолжалась более двух часов. По словам Путина, президент США также представил свою позицию по поводу прекращения боевых действий и заключения перемирия.