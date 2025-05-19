Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине

Глава США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры России и США в понедельник, 19 мая, провели телефонные переговоры. В ходе беседы стороны обсудили разрешение кризиса на Украине, обмен заключенными, двусторонние отношения.

«Мы только что провели два с половиной часа, разговаривая с Путиным, и я считаю, что некоторый прогресс был достигнут в этой ужасной ситуации», — отметил Трамп.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Ранее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что президент США после беседы с Путиным позвонил ряду европейских партнеров.

По его словам, стороны согласовали дальнейшие шаги, договорились тесно координировать переговорный процесс и добиваться проведения дальнейшей технической встречи.