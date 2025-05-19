Евросоюз собирается усилить санкции против России после разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что страны Евросоюза собираются усилить антироссийские санкции после разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Корнелиуса, после телефонных переговоров с Путиным Трамп позвонил лидерам стран Европы. В ответ они заявили, что собираются усилить давление на Россию с помощью санкций. Как уточнил пресс-секретарь, Трамп связался с Владимиром Зеленским, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Европейские участники заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня.