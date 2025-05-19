Зеленский подтвердил возможность подписания меморандума об урегулировании

Украина может подписать с Россией меморандум об урегулировании конфликта, ждет российских предложений, чтобы представить свое видение.

Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня", - сказал он на брифинге, который транслировался его офисом.

Зеленский поручил сформировать постоянную переговорную группу с РФ

Зеленский добавил, что детали будущего меморандума ему пока неизвестны.

"Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение", - отметил он.

По его словам, президент США сообщил, что помимо прекращения огня в меморандуме будут сформулированы планы по дальнейшему урегулированию.