Зеленский сделал неожиданное заявление о вступлении в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отказываться от вступления в НАТО, а также не планирует провозглашать нейтральный статус. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Во время разговора с журналистами Зеленскому задали вопрос о нейтральном статусе Украины. По его словам, статус Украины уже закреплен и прописал в конституции. При этом, в украинской конституции также прописан курс на вступление в НАТО.
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Помимо этого Зеленский добавил, что Украина не собирается выводить войска с территорий, которые были присоединены к России. Он также подчеркнул, что Киев не собирается «поддаваться ультиматумам России».
Ранее Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина.