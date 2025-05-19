Зеленский сделал неожиданное заявление о вступлении в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отказываться от вступления в НАТО, а также не планирует провозглашать нейтральный статус. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Во время разговора с журналистами Зеленскому задали вопрос о нейтральном статусе Украины. По его словам, статус Украины уже закреплен и прописал в конституции. При этом, в украинской конституции также прописан курс на вступление в НАТО.

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Помимо этого Зеленский добавил, что Украина не собирается выводить войска с территорий, которые были присоединены к России. Он также подчеркнул, что Киев не собирается «поддаваться ультиматумам России».

Ранее Зеленский прокомментировал разговор Трампа и Путина.