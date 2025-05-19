Европейские лидеры бросились звонить Трампу после его разговора с Путиным

Европейские лидеры созвонились с президентом США Дональдом Трампом после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, с опозданием появившийся на инвестиционной конференции Choose France в Версале.

Макрон извинился, что заставил ждать участников конференции. И пояснил, что у него, вместе с рядом европейских коллег, был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным. Что именно сказал политикам стран ЕС американский лидер, Макрон уточнить не пожелал.

Трамп и Путин вечером 19 мая говорили по телефону более двух часов. Американский лидер пришел к заключению, что Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об итогах переговоров Трамп, по его словам, проинформировал главу киевского режима Владимира Зеленского, а также главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, передает ТАСС.