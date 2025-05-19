Раскрыта просьба Зеленского к Трампу перед разговором с Путиным

Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа подтолкнуть лидера России к принятию ряда условий по переговорам. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что перед разговором с Путиным Трамп позвонил Зеленскому, чтобы обсудить шаги, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

«Американский президент спросил Зеленского, что ему следует обсудить с лидером РФ. Зеленский ответил, что Трамп должен подтолкнуть Путина к принятию 30-дневного прекращения огня и соглашению на встречу глав стран, на которой мог бы присутствовать Трамп. Также он просил подтвердить, что США не будут принимать никаких решений по Украине без участия Киева», — говорится в тексте.

Стала известна длительность звонка Трампа Зеленскому

Напомним, что разговор Трампа с Путиным состоялся сегодня, 19 мая. Он продлился более двух часов. По итогам разговора оба лидера сделали заявления, в которых положительно оценили прошедшую беседу. Также Трамп заявил, что Москва и Киев немедленно начнут переговоры о прекращении огня, а Путин сообщил о готовности приступить вместе с Украиной к работе над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.