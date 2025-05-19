В США отреагировали на переговоры Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп явственно показал, что Вашингтон продолжит подталкивать Москву и Киев к к разрешению конфликта, пишет обозреватель Эрика Грин в статье для The New York Times.

В понедельник, 19 мая, прошли телефонные переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. После беседы американский политик разместил в соцсетях пост, в котором раскрыл содержание разговора.

Грин напомнила, что в ходе предвыборной кампании Трамп обещал избирателям завершить конфликт за один день.

По ее словам, лидеры после завершения переговоров кратко изложили содержание беседы.

Путин сделал акцент на «возможном будущем мирном соглашении», а Трамп уделил больше внимания вопросам экономики, рассказал о том, что Россия желает вести торговлю с США, что у нее неограниченный потенциал, отметила Грин.

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Ранее сообщалось, что главы Великобритании, ФРГ, Франции, Финляндии, Италии обсудили с Трампом украинский вопрос перед разговором американского президента с Путиным.

Финский президент Александр Стубб, в частности, попытался убедить американского лидера в том, что «Россию больше нельзя считать великой державой».