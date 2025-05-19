Европейская страна потребовала от Украины вернуть один регион

Глава партии «Молдова Маре» Виктория Фуртунэ заявила, что Украина должна вернуть ее стране регион Буджак. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на соцсети Фуртунэ.

По словам Фуртунэ, Молдова не ратифицировала никаких международных соглашений, которые обосновывали бы передачу этого региона Украине. При этом политик добавила, что она «знает, как его вернуть».

«Нет ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, который признавал бы потерю Буджака. Я знаю, как его вернуть, и это актуально как никогда», — написала она.

Буджак расположен в южной части Одесской области и граничит с Молдавией и Румынией. До 1812 года регион находится в составе Османской империи, после чего стал частью России после подписания Бухарестского мирного договора. В 1856 году часть региона была передана Молдавскому княжеству, а позже передавалась России, Румынии и СССР. Позже северная часть Буджака вошла в состав Молдавской ССР, а южная перешла под контроль Украинской ССР.