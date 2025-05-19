Трамп раскрыл свое отношение к антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что не является сторонником антироссийских санкций, несмотря на то что в его время рассматривались новые ограничительные меры.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Трамп упоминал, что готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижений тех или иных договоренностей», — заявил Ушаков.

Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кроме того, Трамп рассматривает Россию в числе приоритетных экономических партнеров для Штатов. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил уверенность в существовании потенциала для расширения сотрудничества между двумя странами в экономической области.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По завершении беседы российский лидер сделал заявление для представителей СМИ. Разговор продолжался свыше двух часов, по оценкам обеих сторон, диалог отличался содержательностью, откровенностью и носил исключительно конструктивный характер.