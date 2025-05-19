Ведущая новостей неожиданно прервала прямой эфир и обругала Трампа

Поступок президента США Дональда Трампа в прямом эфире обругала ведущая американского телеканала CNN Эрин Бернетт. Об этом пишет The Mirror.

Телеведущая раскритиковала американского лидера за принятый в подарок от официальных властей Катара самолет стоимость 400 миллионов долларов (около 32 миллиардов рублей).

Чтобы сообщить новость Бернетт прервала прямой эфир. Она заявила, что президент Соединенных Штатов не имеет права принимать самолет ни за что и ни от кого, добавив, что с политикой это не связано.

Также ведущая подвергла сомнениям слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая отметила, что Катар ничего от США взамен не ожидает.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.