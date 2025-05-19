Трамп: после завершения конфликта на Украине РФ начнет крупную торговлю с США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным. По словам Трампа, беседа прошла в конструктивном ключе, и стороны выразили заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений после завершения конфликта на Украине.

«Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая „кровавняня“ закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Глава Штатов отметил, что считает перспективы экономического сотрудничества между двумя странами значительными и выразил готовность поддерживать такие инициативы в будущем. Он также подчеркнул, что открытие торговых возможностей с Россией может способствовать восстановлению мировой экономики после затяжного конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. По окончании беседы глава российского государства выступил с заявлением для прессы. Переговоры длились более двух часов и были охарактеризованы как обстоятельные, откровенные и исключительно конструктивные.