Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня… Условия этого будут согласованы двумя сторонами, как только это возможно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Это заявление он сделал сразу после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.