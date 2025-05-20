Глава Еврокомиссии пообещала продолжить поддержку Зеленского после разговора с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X назвала хорошим разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарила его за усилия, направленные на прекращение огня на Украине.

© Globallookpress.com

«Важно, что США остаются вовлеченными. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении длительного мира в Украине», — подчеркнула она.

Американский президент проинформировал Владимира Зеленского о звонке российскому лидеру, а также поставил в известность президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба.

Урсула фон дер Ляйен поговорила с Трампом после его беседы с Путиным

Также давление на Россию после телефонного разговора Путина и Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.