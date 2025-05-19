Стала известна длительность звонка Трампа Зеленскому

Звонок президента США Дональда Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому накануне разговора с российским лидером Владимиром Путиным продлился всего несколько минут. Об этом сообщает агентство Axios.

Короткость звонка также подтверждает издание «Общественное». Что именно обсуждали стороны, не уточняется.

В украинской прессе также отметили, что после завершения разговора с Путиным Трамп должен снова позвонить Зеленскому.

Стало известно, с кем говорил Трамп до звонка Путину

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 19 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.