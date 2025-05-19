Вэнс раскрыл отношение Трампа к недоверию между Россией и Западом

Между Россией и Западом существует фундаментальное недоверие, заметил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он добавил, что сторонам следует найти способ, разобраться, как переступить через «ошибки, сделанные в прошлом», пишет портал Forth News.

Журналисты попросили чиновника рассказать, какие препятствия существуют на пути к урегулированию украинского кризиса.

Вэнс признал, что на этот вопрос ему сложно ответить. Он уточнил, что существует большое количество различных преград, которые мешают заключить мирную сделку.

По его мнению, президент России Владимир Путин перестроил экономику на военный лад, ряд промышленных площадок стал выпускать не гражданскую продукцию, а патроны и снаряды.

Вэнс рассказал об одном вопросе Трампа Путину

Вместе с тем, заметил вице-президент, у российского лидера якобы нет стратегии выхода из тупика, нет путей выхода из кризиса.

Вэнс пояснил, что также есть фундаментальное недоверие между Россией и Западом. Именно оно мешает контактным группам добиться конкретных результатов, добавил он.

«Президент [США Дональд Трамп] считает, что это глупо, и мы должны двигаться дальше, должны найти способ переступить ошибки, сделанные в прошлом. Но для танго нужны двое», — констатировал вице-президент.

Вэнс резюмировал, что США делают все, чтобы положить конец конфликту, но рано или поздно Вашингтон выйдет из переговоров.