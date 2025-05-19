Новость о побеге члена делегации Украины из Стамбула назвали фейком

Информация о побеге переводчика делегации Украины Олега Головко из Стамбула является фейком. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на CNN Turk о том, что Головко не вернулся из Стамбула домой. Утверждалось, что мужчина не приобрел обратный билет и покинул Турцию еще до окончания украинско-российских переговоров.

Однако, по данным «Комсомольской правды», эта информация является фейком. В качестве доказательства издание приводит тот факт, что видео-подтверждение с логотипами CNN Turk на английском языке разнится в СМИ. Кроме того телеканал пишет на турецком языке и выкладывает в интернет видео тоже на нем.

Также «Комсомольская правда» обратила внимание на разные шрифты на распространяемых видео и роликах CNN Turk. В качестве еще одного доказательства издание приводит отсутствие новостей о Головко на сайте телеканала.