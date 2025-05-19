Вэнс рассказал об одном вопросе Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп намерен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 19 мая выяснить, серьезно ли российский лидер настроен на мирное урегулирование конфликта в Украине.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает CNN.

«Я думаю, президент [Трамп] собирается сказать Путину: "Вы серьезно? Вы на самом деле хотите мира?"» — сказал политик.

Ранее появилась информация, что телефонные переговоры лидеров двух стран начались.

Белый дом раскрыл отношение Трампа к личной встрече с Путиным

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.