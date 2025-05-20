Избрание Владимира Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для бывшей советской республики, заявил депутат Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.

«20 мая 2019 года — инаугурация Зеленского», - напомнил нардеп. Сегодня люди стали свидетелями самого страшного выбора в истории современной Украины, который стоил жизней миллионам, разрушил страну, и за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения, поделился своей точкой зрения Дмитрук.

По его словам, надежды украинцев на лучшее будущее при главе киевского режима не оправдались. В результате, как подчеркнул депутат Рады, Украина оказалась на грани исчезновения, а убийства на улицах и в подвалах стали нормальным явлением.

"Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство — шоу", — резюмировал Дмитрук.

На Западе высмеяли новый образ Зеленского

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году были отменены. Тогда сослались на военное положение, а также всеобщую мобилизацию. Зеленский говорил о том, что выборы в настоящее время "несвоевременны". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, согласно предварительной оценке, единственная легитимная власть на Украине - парламент и спикер Рады.