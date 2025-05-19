Украина планирует установить ядерные реакторы в Чернобыле

Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения рассматривает возможность установки ядерных реакторов в Чернобыле. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Отмечается, что реакторы планируют разместить на земельных участках в зоне отчуждения. Как уточнили в ведомстве, Киев рассматривает возможность установки не традиционных, а малых модульных реакторов. К таким реакторам относят энергоблоки мощностью до 300 МВт (около трети мощности традиционных ядерных реакторов). При этом, они занимают в разы меньше пространства и их можно легко перевозить к месту установки.

Ранее некоторые территории Чернобыльской зоны были признаны пригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности.