Пока вы не уснули: призыв Мелони к России и жесткое решение Европы по Украине

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«Немедленно и безоговорочно»: Мелони обратилась к России с призывом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к «немедленному» прекращению огня на Украине и заявила о надежде на «серьезное» участие Москвы в переговорах. Об этом она написала в соцсети X.

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В Европе приняли жесткое решение по Украине

Евросоюз подал Украине сигнал о том, что не продлит режим беспошлинного ввоза товаров в страны ЕС, истекающий в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости.

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В России может появиться новый способ выплат по ОСАГО

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российские автовладельцы смогут обращаться за дополнительной выплатой по полису обязательного автострахования ОСАГО, если изначальной суммы не хватило на восстановление машины после ДТП. Соответствующий документ готовится к рассмотрению в Госдуме РФ, передаёт газета «Известия».

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В офисе Зеленского рассказали о требованиях России на переговорах

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия выдвинула серию требований, включающую полный отказ Украины от претензий на новые регионы РФ. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

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Стало известно, где прошли последние дни Григоровича

Стало известно, где прошли последние дни жизни главного балетмейстера Большого театра и хореографа Юрия Григоровича. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

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Имя дороже денег: суд решит будущее ресторана Собчак

Тринадцатый арбитражный суд 26 июня рассмотрит жалобу компании «Манила», совладельцем которой выступает журналистка Ксения Собчак, на решение нижестоящей инстанции. Как сообщает РИА Новости, в марте организацию обязали сменить вывеску и выплатить 1 млн рублей компенсации предпринимательнице за нарушение прав на товарный знак.

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«У Киева нет шансов»: западный эксперт заявил о тайных беседах Путина и Трампа

Политический аналитик Джо Сиракуза заявил о секретных разговорах главы США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил уверенность, что украинский кризис близок к завершению. Об этом он рассказал телеканалу Sky News Australia.

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Ученые: звезды могут вызвать катастрофу в Солнечной системе

В результате исследования, проведенного учеными из Университета Бордо, было выявлено, что пролеты звезд могут серьезно повлиять на стабильность орбит планет, включая Плутон, Меркурий и Землю. Результаты исследования показали, что вероятность хаотических изменений в системе возрастает на 50%, передает Ixbt.com.

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«Мы не политики, мы спортсмены»: российские фигуристы ведут борьбу за Олимпиаду-2026

Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин опубликовали видеописьмо, которое адресовано ISU и новому президенту МОК Кирсти Ковентри, передает Kp.ru.

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Инсайдер раскрыл подробности о первом кроссовере Lada

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Первый в истории кроссовер АвтоВАЗа получит три моторные модификации и один вариант трансмиссии. Об этом рассказал в соцсетях бывший инженер компании и популярный автомобильный Youtube-блогер KhaDm.

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