Пока вы не уснули: призыв Мелони к России и жесткое решение Европы по Украине
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.
«Немедленно и безоговорочно»: Мелони обратилась к России с призывом
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к «немедленному» прекращению огня на Украине и заявила о надежде на «серьезное» участие Москвы в переговорах. Об этом она написала в соцсети X.
В Европе приняли жесткое решение по Украине
Евросоюз подал Украине сигнал о том, что не продлит режим беспошлинного ввоза товаров в страны ЕС, истекающий в следующем месяце. Об этом сообщает РИА Новости.
В России может появиться новый способ выплат по ОСАГО
Российские автовладельцы смогут обращаться за дополнительной выплатой по полису обязательного автострахования ОСАГО, если изначальной суммы не хватило на восстановление машины после ДТП. Соответствующий документ готовится к рассмотрению в Госдуме РФ, передаёт газета «Известия».
В офисе Зеленского рассказали о требованиях России на переговорах
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия выдвинула серию требований, включающую полный отказ Украины от претензий на новые регионы РФ. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
Стало известно, где прошли последние дни Григоровича
Стало известно, где прошли последние дни жизни главного балетмейстера Большого театра и хореографа Юрия Григоровича. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
Имя дороже денег: суд решит будущее ресторана Собчак
Тринадцатый арбитражный суд 26 июня рассмотрит жалобу компании «Манила», совладельцем которой выступает журналистка Ксения Собчак, на решение нижестоящей инстанции. Как сообщает РИА Новости, в марте организацию обязали сменить вывеску и выплатить 1 млн рублей компенсации предпринимательнице за нарушение прав на товарный знак.
«У Киева нет шансов»: западный эксперт заявил о тайных беседах Путина и Трампа
Политический аналитик Джо Сиракуза заявил о секретных разговорах главы США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил уверенность, что украинский кризис близок к завершению. Об этом он рассказал телеканалу Sky News Australia.
Ученые: звезды могут вызвать катастрофу в Солнечной системе
В результате исследования, проведенного учеными из Университета Бордо, было выявлено, что пролеты звезд могут серьезно повлиять на стабильность орбит планет, включая Плутон, Меркурий и Землю. Результаты исследования показали, что вероятность хаотических изменений в системе возрастает на 50%, передает Ixbt.com.
«Мы не политики, мы спортсмены»: российские фигуристы ведут борьбу за Олимпиаду-2026
Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин опубликовали видеописьмо, которое адресовано ISU и новому президенту МОК Кирсти Ковентри, передает Kp.ru.
Инсайдер раскрыл подробности о первом кроссовере Lada
Первый в истории кроссовер АвтоВАЗа получит три моторные модификации и один вариант трансмиссии. Об этом рассказал в соцсетях бывший инженер компании и популярный автомобильный Youtube-блогер KhaDm.