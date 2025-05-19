Стало известно, с кем говорил Трамп до звонка Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским перед беседой с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Стороны обсудили шаги, которые позволят урегулировать российско-украинский конфликт.

После переговоров с Путиным американский политик намеревается снова поговорить с Зеленским. Кроме того, Трамп пообещал позвонить ряду лидеров европейских стран, входящих в Североатлантический альянс.

Трамп устал от Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пройдет с учетом итогов переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Представитель Кремля заметил, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.

По его словам, возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей лидеров. Он добавил, что она должна быть хорошо подготовлена.