Нарисовать черный квадрат довольно просто. Нарисовать «Черный квадрат» - практически невозможно. Символизм — штука сложная, подразумевающая, что люди увидят внутреннее содержание. А потому некоторым лучше бы символические жесты не делать. Зеленский передал в дар новому папе Римскому икону. И второй уже раз с таким подарком выставил себя глупцом и лицемером.

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Прошлому папе Зеленский подарил икону Богоматери, где вместо младенца-Христа — черное пятно, силуэт. Означать это, по задумке украинских символистов должно было, смерти детей в результате военных действий. А получилось — глумление над христианством. Откровенное оскорбление чувств верующих. Шок от такого подарка был у христиан по всему миру. И внутреннее содержание стало очевидным - отсутствие Бога на иконе прямо указывало на изгнание Христа с Украины, где подвергается гонениям каноническая православная церковь.

А нынешнему папе Римскому Земленский подарил «Божью Матерь с младенцем». Конспирологи заметили, что младенец на иконе поразительно похож на Зеленского в детстве, но это их дело. Важно другое — икона написана на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских боеприпасов, привезенного из-под Изюма.

«Она о наших детях. О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине», - опять завел шарманку Зеленский.

Икону Божьей матери, главной защитницы православных христиан, нужно писать на крышке ящика от тяжелых артиллерийских снарядов — средства убийства?

Есть такой проект «Русский стиль. Сталь» - наши современные художники рисуют картины и пишут иконы на пластинах от бронежилетов. На тех предметах, которые спасают, а не забирают жизни.

Почувствуйте разницу.

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Точности ради — у нас есть «Окопный спас». Это лик Христа, написанный Антоном Беликовым, - художником и философом, который взял в руки оружие и воюет на СВО. Историю написания он рассказывает так: «Эту икону я написал сидя на располаге на крышке от минометного ящика для храма в Авдеевке позапрошлой зимой. Взял у минометчиков эту крышку, потому что больше не на чем писать было. Ее потом стали называть «Окопным Спасом». И снова — почувствуйте разницу: зачем и почему икона написана на крышке ящика от снарядов.

Зеленскому хочется сделать красивый, может быть даже с духовным содержанием, символический жест. А выходит пошлятина «Квартала 95».