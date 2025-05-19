Белый дом высказался о введении новых санкций против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время разговора с журналистами. По словам Левитт, тема новых антироссийских санкций остается в повестке дня. При этом она уточнила, что не может дать каких-либо гарантий по этому вопросу.

«Думаю, все варианты остаются на столе, да. И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает», — заявила она.

Ранее Евросоюз допустил введение 19-го пакета санкций против России.