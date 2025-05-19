Трамп устал от Украины

Президент США Дональд Трамп «устал» от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и «испытывает разочарование» российской и украинской сторонами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

«Президент Трамп устал и испытывает разочарование к обеим сторонах этого конфликта. Президент, его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить этот очень кризис, за начало который несет ответственность предыдущая администрация США, проявившая слабость», — отметила представитель Белого дома.

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Левитт не стала уточнять, какие конкретно темы Трамп будет поднимать в телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоится 19 мая, в 17:00. Однако она подчеркнула, что американский лидер «делает все возможное со своей стороны», чтобы помочь разрешить украинский конфликт.