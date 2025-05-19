Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную переговорную группу с Россией. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Зеленский указал, что провел 19 мая совещание по дипломатической работе, в ходе которого заслушал доклад главы Минобороны Украины Рустема Умерова о переговорах с РФ в Стамбуле.

«Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу», — написал он.

При этом состав ее участников Зеленский не раскрыл, отметив, что Киев готов к прямым контактам с Москвой и «встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов».

В офисе Зеленского рассказали о требованиях России на переговорах

Напомним, что в украинскую делегацию, участвовавшую в переговорах в Стамбуле, вошли Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.