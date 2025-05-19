Белый дом раскрыл отношение Трампа к личной встрече с Путиным

Глава США Дональд Трамп открыт к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили представителя Белого дома уточнить, готов ли американский лидер к встрече с российским коллегой.

«Президент, определенно, был бы открыт для этого», — пояснила Левитт.

По ее словам, Трамп ясно донес до сторон конфликта на Украине, что желает прекращения огня так быстро, как это возможно.

Пресс-секретарь заметила, что президент сделает публичные заявления по итогам беседы с Путиным и последующего звонка Владимиру Зеленскому.