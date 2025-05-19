Шор обратился к оппозиции в Молдавии с призывом против режима Санду

Молдавской оппозиции не следует полагаться на справедливость судов, заметил лидер оппозиционного блока «Победа» Илон Шор. Активистам организаций, добавил он, необходимо с удвоенной силой бороться против президента республики Майи Санду, пишет РИА Новости.

По данным агентства, власти Молдавии в последние годы перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.

«Оппозиции нужно с удвоенной силой противостоять происходящему, поскольку рассчитывать на справедливость судов или «западные демократии» не приходится. Но мы к этому готовы и будем сражаться за нашу Молдову», — отметил Шор.

Ранее сообщалось, что власти республики закрыли 13 телеканалов, внесли в список запрещенных ресурсов сайты «Радио Sputnik», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты».

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Также осенью 2024 года года в Молдавии было заблокировано свыше 100 популярных Telegram-каналов.