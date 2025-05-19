Невестка Елизаветы II сделала заявление о королеве, от которого мурашки по коже

Сара Фергюсон даже после развода с герцогом Йоркским, вторым сыном королевы и принца Филиппа, осталась любимой невесткой Елизаветы II. Ее Величество завещала герцогине самое дорогое — своих корги.

Мьюик и Сэнди теперь живут с Сарой. Малыши ни в чем не нуждаются, герцогиня окружила их теплом и заботой. На форуме в Лондоне Фергюсон во время беседы с британским режиссером Ребекой Риофрио призналась, что покойная королева с того света следит за своими любимцами. Невестка убеждена, что Елизавета II даже разговаривает с ней через собак. От слов герцогини мурашки по коже, настолько мистически они звучат.

"Каждое утро они приходят и говорят: "Гав-гав". И я уверена, что это Елизавета разговаривает со мной. Для меня большая честь быть ее невесткой", — поделилась Сара.

Напомним, Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Королева мирно ушла из жизни в окружении близких в своем шотландском замке Балморал, пишет Daily Express.