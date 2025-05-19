«Ставки очень высоки»: западные СМИ об ожиданиях от разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 19 мая проведут телефонный разговор. Западные СМИ рассказали, что украинские власти опасаются результатов этой беседы, а аналитики задаются вопросом, приведет ли этот разговор к личной встрече Путина и Трампа.

Корреспондент Sky News Айвор Беннетт предположил, что в ходе разговора 19 мая Путин предложит Трампу «что-то» или «хотя бы создаст видимость уступки». Как отметил Беннетт, на Москву оказывается давление, а Кремлю хочется удержать Белый дом на своей стороне, чтобы гарантировать дальнейшее смягчение отношений между США и Россией.

Корреспондент усомнился, что Путин и Трамп договорятся о полном прекращении огня, которое, как заявляет Россия, будет использовано Украиной для перевооружения. Тем временем Киев опасается, что соглашение, которого могут достичь Путин и Трамп, окажется для Украины «самоубийственной сделкой», заявил телеканалу военный аналитик Майкл Кларк. Он предсказал, что в ходе телефонного разговора между двумя лидерами будет обсуждаться вопрос о проведении очного саммита.

«У Киева нет шансов»: западный эксперт заявил о тайных беседах Путина и Трампа

В своих сообщениях в соцсетях на выходных Трамп сказал, что он с оптимизмом смотрит на «продуктивный день» 19 мая. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сказал, что телефонная беседа с Путиным «прояснит некоторые моменты» и «приведет туда, куда нужно». Он заявил, что рассчитывает на «очень успешный звонок».

Как отмечает японский портал NHK, Трамп усилил ожидания от разговора, заявив, что «ничего не произойдет», пока он и Путин не встретятся лично. А президент РФ выразил готовность встретиться с Трампом, назвав его по имени - Дональдом.

Телефонный разговор между двумя лидерами станет последней главой в череде дипломатических маневров по прекращению трехлетнего конфликта, подчеркивает The New York Times. По мнению автора здания, ставки этого разговора очень высоки. Как отмечает газета, в последние месяцы Трамп прибегал к сочетанию угроз и поощрений - большинство из которых не были выполнены - чтобы заставить Россию и Украину прекратить боевые действия. Однако обе стороны считают, что время на их стороне, подчеркивает NYT. По версии газеты, всеобщее внимание будет сосредоточено на том, приведет ли телефонный разговор Трампа и Путина к их личной встрече.