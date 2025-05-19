В США рассказали о борьбе «за уши Трампа»

Решающее столкновение между Россией и Украиной происходит за то, чтобы убедить в своей позиции президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил американский телеканал CNN.

© Lenta.ru

В материале утверждается, что успех сторон в настоящее время зависит не от результатов военного противостояния.

«Нет, решающая битва, которая разворачивается между противоборствующими сторонами и их союзниками, предназначена для ушей президента США Дональда Трампа», — говорится в статье.

CNN подчеркнул, что Трамп все больше разочаровывается в попытках урегулировать конфликт на Украине мирным путем. При этом, как говорится в статье, обе стороны конфликта обвиняют друг друга в создании препятствий для его урегулирования.

По мнению телеканала, запланированный на вечер 19 мая разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным может оказаться решающим в вопросе установления мира.

Ранее 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговор российского и американского лидеров состоится в 17:00 по московскому времени. Представитель Кремля уточнил, что общение президентов пройдет с учетом результатов двусторонних переговоров России и Украины, прошедших 16 мая в Стамбуле.