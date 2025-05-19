Киевляне выстроились в многочасовую очередь в музей Михаила Булгакова

Киевляне в Международный день музеев, несмотря на все попытки украинских властей уничтожить память о Михаиле Булгакове, выстроились в многочасовую очередь, чтобы попасть в дом-музей писателя. Об этом сообщили в пресс-службе музея, опубликовав фото собравшихся у входа людей.

"18 мая, чтобы попасть в наш музей, посетители часами ждали своей очереди", - говорится в сообщении на странице музея в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На Украине с подачи нынешних властей давно идут споры вокруг фигуры Булгакова. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы, а Национальный союз писателей Украины борется за закрытие дома-музея Булгакова в Киеве. Со стены здания Киевского национального университета снята установленная в его честь мемориальная доска, улица его имени в столице переименована. 29 марта 2024 года экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила родившегося в Киеве Булгакова "символом российской имперской политики", "имперцем по мировоззрению" и "ярым украинофобом".

Булгаков родился в Киеве, учился на медицинском факультете Киевского университета. В доме на Андреевском спуске, где писатель жил с 1906 по 1919 год, в настоящее время находится его музей. В мае 2023 года мемориальная доска на фасаде музея подверглась украинизации: в новой версии уже на украинском языке он назван не "русским и советским писателем", а "выдающимся киевлянином, врачом, писателем". Как сообщали украинские СМИ, текст поменяли по инициативе коллектива музея в рамках закона об украинизации. Сотрудники музея считают обвинения в адрес писателя тенденциозными и борются за сохранение культурного учреждения.