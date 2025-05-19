В офисе Зеленского рассказали о требованиях России на переговорах

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле Россия выдвинула серию требований, включающую полный отказ Украины от претензий на новые регионы РФ. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. В ходе переговоров стороны согласовали масштабный обмен пленными: тысяча на тысячу человек. По словам главы делегации РФ Владимира Мединского, Украина запросила прямые переговоры между главами государств. Российская сторона «приняла это к сведению».

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что на переговорах обсуждались «все модальности» возможного прекращения огня. Стороны заявили о готовности продолжать контакты.

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Как заявил Подоляк, Украина считает обмен пленными очень важным, но на переговорах в Стамбуле Киев преследовал «несколько иную цель». Он подчеркнул, что Украина настаивала на «необходимости прямых переговоров для достижения хотя бы временного прекращения огня».

«Мы не удовлетворены переговорами в Стамбуле. <…> Переговоры в Стамбуле были имитацией действий с их стороны, они тянули время», - заявил Подоляк.

По его мнению, РФ направила на переговоры делегацию «низкого уровня, не имеющую никаких полномочий», чтобы «унизить Украину». Подоляк добавил, что во время встречи Мединский «зачитал требования с листа». По словам Подоляка, Москва считает, что Украина должна отказаться от претензий на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас Россией не контролируются.

«Они также хотят лишить нас суверенитета, чтобы мы отказались от участия в каких-либо военных союзах. Более того, они хотят, чтобы мы отказались от нашей военной промышленности и не получали никакого оружия с Запада», - подчеркнул советник офиса Зеленского.

Подоляк назвал это требованиями, которые «невозможно выполнить». Он подчеркнул, что Украина направила свою делегацию в Стамбул, так как США настаивают на разблокировке переговорного процесса.