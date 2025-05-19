Байден впервые прокомментировал сообщения о своей болезни

Экс-президент США Джо Байден впервые прокомментировал информацию об обнаружении у него рака простаты. На своей странице в X он поблагодарил всех за высказываемую ему поддержку.

Ранее команда политика сообщила, что на прошлой неделе экс-глава Белого дома прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании. 16 мая у Байдена выявили онкологическое заболевание и метастазы в кости.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо за вашу любовь и поддержку», — написал Байден в соцсети.

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Он сопроводил публикацию совместной фотографией со своей женой Джилл Байден и их кошкой по кличке Уиллоу. Какие-либо подробности своего состояния бывший президент не привел.