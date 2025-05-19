«Курс на третью мировую»: экс-премьер Украины обвинил Макрона в подготовке к войне

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и его европейские союзники «взяли курс на третью мировую войну». Об этом Азаров рассказал «Царьграду».

Ранее Макрон заявил, что Украина не станет членом НАТО из-за «отсутствия консенсуса по этому вопросу», но в стране могут быть размещены военные из Франции и других европейских стран. Париж и Лондон предлагают разместить свои силы «в ключевых местах» Украины вдали от зоны боевых действий. Эти силы могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Киевом, подчеркивал Макрон.

По мнению Азарова, европейские лидеры стремятся к милитаризации экономики Европы и могут спровоцировать новую мировую войну. Экс-премьер подчеркнул, что у него «нет никакого сомнения в этом».

«Если они этого не понимают, то это не означает, что этого нет. Потому что мы видим решения, например, об огромном увеличении военных бюджетов, о перевооружении, о принятии программ, которые исчисляются триллионами евро. Это что? Они к миру стремятся или к чему?» - сказал Азаров.

По его словам, страны Европы планируют военные расходы, «в 15 раз» превышающие аналогичные расходы РФ. Также Азаров заявил, что страны ЕС попытаются «продиктовать свою волю» России к 2029-2030 годам (в марте ЕС представил свою стратегию «Готовность 2030», предполагающую перевооружение Евросоюза и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания»).