Мальчик принес в школу гранату времен Второй мировой войны

В Великобритании начальную школу Osmaston Church of England Primary School эвакуировали из-за гранаты времен Второй Мировой войны. Об этом сообщает «Би-би-си».

© Lenta.ru

Боеприпас в школу принес ученик. Он внезапно достал его из кармана во время школьного выступления и напугал присутствующих. Директор школы Джанетт Харт позднее рассказала, что взяла гранату из рук мальчика и вынесла ее на улицу.

«Она выглядела старой, и я думала, что она может быть безопасна, но не хотела рисковать», — объяснила женщина.

Директор оставила боеприпас под деревом, отвела учеников в безопасное место и вызвала взрывотехников. Те выяснили, что граната не была боевой. Оказалось, что она хранилась в семье мальчика в качестве реликвии. Он забрал ее из дома, не сказав родителям.

После произошедшего Харт поговорила со школьником. По его словам, он и не думал, что граната может быть опасна, и принес ее в честь Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине. Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, однако спасти детей врачи не смогли.