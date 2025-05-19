На Украине арестовали имущество сына экс-главы «Мотор Сич»

Суд на Украине наложил арест на имущество сына экс-главы предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александра по делу об отмывании средств. Об этом сообщает украинский портал «Главком».

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«На Украине суд арестовал ряд активов сына экс-президента «Мотор-Сич» Александра Богуслаева, подозреваемого в легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере», — указано в материале.

Речь идет о корпоративных правах 20 юрлиц, которые, предположительно, контролирует Богуслаев, а также различных объектах недвижимости, базах отдыха и оздоровительных лагерях.

В частности, по информации издания, арест наложен на корпоративные права 20 компаний, которые якобы контролирует Богуслаев-младший. Кроме того, арестованы базы отдыха и оздоровительные лагеря, объекты нежилой недвижимости.

В начале мая Александра Богуслаева задержали в Монако. По версии следствия, отец и сын искусственно занизили стоимость акций госпредприятия, купили 65% пакетов акций, а затем перевели большую часть из них на офшоры Александра. После этого бизнесмены продали ценные бумаги зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории Европейского союза.

«Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для воздушных судов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Киева.