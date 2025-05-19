На Украине заявили о готовности отказаться от территорий

Территории Украины не являются красными линиями на переговорах. Соответствующее заявление в интервью «Радио Свобода»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией) сделала чрезвычайный и полномочный посол республики Лана Зеркаль.

«Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория - это наши красные линии. Я действительно думаю, что для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности», — поделилась своей точкой зрения она.

По словам собеседницы издания, ключевые факторы на переговорах - сохранение армии и государственности.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на переговорах РФ и Украины в Стамбуле 16 мая Москва предъявила Киеву ряд требований.

Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Российской Федерацией и Украиной, продлившиеся практически два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о планах масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000" с украинской стороной. По его информации, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения боевых действий.

Украина в ходе переговоров запросила встречу глав Российской Федерации и Украины, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил, что российская сторона готова продолжать диалог.