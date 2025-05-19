«У Киева нет шансов»: западный эксперт заявил о тайных беседах Путина и Трампа

Политический аналитик Джо Сиракуза заявил о секретных разговорах главы США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и выразил уверенность, что украинский кризис близок к завершению. Об этом он рассказал телеканалу Sky News Australia.

Эксперт считает, что предстоящий разговор Путина и Трампа не стоит считать одним из редких контактов российского и американского лидеров. По его мнению, информация о беседах двух президентов раскрывается лишь иногда.

«Я уверен, что у президента [США] были частные беседы с Владимиром Путиным с момента избрания, и даже до этого», - подчеркнул Сиракуза.

Аналитик считает, что конфликт на Украине подходит к концу. По мнению Сиракузы, этот кризис может закончиться «как тихим всхлипом, так и грохотом».

«В конечном итоге, у нее [Украины] нет никаких шансов против России», - заключил аналитик.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. После этого стало известно, что Россия и США согласовали телефонный разговор Путина и Трампа. Беседа состоится 19 мая.