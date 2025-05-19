Литва подала иск против Белоруссии в Международный суд ООН

Литва подала иск в Международный суд ООН против Белоруссии, обвинив ее в организации миграционного кризиса. Об этом со ссылкой на МИД балтийской республики сообщает национальное радио LRT.

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Как поясняется в документе, Литва начала испытывать рекордный рост нелегальной миграции из Белоруссии с 2021 года.

"Собранные литовскими учреждениями доказательства подтверждают непосредственную причастность белорусских властей к организации потока мигрантов", – следует из иска.

С августа 2021 года, когда тысячи мигрантов из Азии и Африки пытались проникнуть через Белоруссию в Литву, последняя начала возвращать нелегалов обратно. С тех пор с границы балтийской республики было выслано более 23 600 человек. В 2024 году было выдворено 1 002 мигранта, а с начала текущего года – 680 человек.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко указывал на обратную проблему. Он посоветовал властям Литвы, а также Польши не возмущаться притоком трудовых мигрантов в Белоруссию.

Он назвал ситуацию нормальной, заявив, что в республику приезжают люди из разных стран бывшего СССР и России. Лукашенко подчеркнул, что никто из мигрантов не уедет из страны, и призвал Польшу и Литву не создавать проблем.