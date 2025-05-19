СМИ сообщили о побеге переводчика украинской делегации из Стамбула

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что переводчик украинской делегации на переговорах с Россией Олег Головко сбежал из Стамбула еще до завершения встречи. Канал ссылается на ролик CNN Türk.

В ролике утверждается, что Головко входил в делегацию, возглавляемую министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Переводчик якобы воспользовался перерывом в переговорах и уехал в неизвестном направлении. Из-за этого делегации пришлось продлить перерыв на 15 минут, чтобы другой переводчик мог приступить к работе.

Также в сообщении утверждается, что переводчик не покидал Турцию через аэропорт Стамбула. Предположительно, он пересек границу Турции и Болгарии на машине. В ролике отмечается, что Головко работал в команде Умерова с 2023 года.

На Украине действует запрет на выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Исключения распространяются на многодетных родителей и людей, непригодных к военной службе.

Турция раскрыла главную цель переговоров в Стамбуле

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. В СМИ появились сообщения, что представители Украины общались с членами делегации РФ через переводчика, но корреспондент RT Константин Придыбайло опроверг эту информацию. Он заявил, что переговоры велись на русском языке, а переводчик «сидел и ничего не делал».