Литва подала на Белоруссию в суд в Гааге по одной причине

Литва подала на Белоруссию в международный суд Организации объединенных наций (ООН) в Гааге из-за миграционного кризиса. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) республики.

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Сообщается, что Литва обвиняет Белоруссию в нарушении обязательств государств по протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов.

«Требования Литвы включают полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены, а также гарантии того, что действия, противоречащие международному праву, не повторятся», — добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы также сообщили, что у них есть все доказательства причастности властей Белоруссии к кризису.

Миграционный кризис на западных границах Белоруссии начался в 2021 году. Ранее в Белоруссии обвинили лидеров стран ЕС в «хаосе мигрантов», нерешимости и разрыве связей.