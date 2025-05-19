В Финляндии возобновил работу музей Александра III

Императорская рыбацкая изба российского императора Александра III в финском Лангинкоски возобновила работу 19 мая. Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.

По его данным, музей будет работать до конца августа. Отмечается, что за летний сезон рыбацкую избу посещают около 12 тыс. туристов.

В октябре 2024 года Музейное управление Финляндии сообщило о закрытии музея Александра III и еще трех других музеев из-за нехватки финансирования. Тогда ведомство отправило в неоплачиваемый отпуск около 150 сотрудников. Позже из-за резонанса в СМИ финский парламент принял решение выделить из бюджета €1 млн, чтобы эти музеи функционировали в летнее время.

Дом-музей российского императора Александра III на форелевых порогах реки Кюмийоки в Лангинкоски был построен в 1889 году. В доме-музее сохранилась подлинная мебель и предметы обихода, которые для царской семьи изготовили местные мастера.