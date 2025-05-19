В Финляндии возобновил работу музей Александра III

ТАСС

Императорская рыбацкая изба российского императора Александра III в финском Лангинкоски возобновила работу 19 мая. Об этом сообщил финский общественный вещатель Yle.

В Финляндии возобновил работу музей Александра III
© РИА Новости

По его данным, музей будет работать до конца августа. Отмечается, что за летний сезон рыбацкую избу посещают около 12 тыс. туристов.

В октябре 2024 года Музейное управление Финляндии сообщило о закрытии музея Александра III и еще трех других музеев из-за нехватки финансирования. Тогда ведомство отправило в неоплачиваемый отпуск около 150 сотрудников. Позже из-за резонанса в СМИ финский парламент принял решение выделить из бюджета €1 млн, чтобы эти музеи функционировали в летнее время.

Дом-музей российского императора Александра III на форелевых порогах реки Кюмийоки в Лангинкоски был построен в 1889 году. В доме-музее сохранилась подлинная мебель и предметы обихода, которые для царской семьи изготовили местные мастера.

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