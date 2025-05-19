Израиль предупредил жителей Газы о новых ударах по анклаву

Израиль призвал жителей районов Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан в секторе Газа покинуть свои дома на фоне проведения «беспрецедентной» военной операции. Об этом в соцсети X сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

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«К жителям провинции Хан-Юнис, Бани-Сухейла и Абсан: Армия обороны Израиля нанесет беспрецедентный удар для уничтожения потенциала террористических организаций в этих районах», — говорится в сообщении.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.