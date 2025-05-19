«Немедленно и безоговорочно»: Мелони обратилась к России с призывом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к «немедленному» прекращению огня на Украине и заявила о надежде на «серьезное» участие Москвы в переговорах. Об этом она написала в соцсети X.

Мелони сообщила, что поздним вечером 18 мая она приняла участие в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, а также премьером Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Она подчеркнула, что беседа была проведена «для консультаций» перед разговором Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мелони подтвердила поддержку усилий Трампа «по справедливому и прочному миру на Украине» со стороны Италии. Политик заявила, что Рим считает важным шагом «немедленное и безоговорочное прекращение огня», и поблагодарила Украину за «продемонстрированную готовность к диалогу».

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«Я <…> выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в переговорах, ведущих к миру, посредством прямых контактов между лидерами», - заключила Мелони.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. После этого стало известно, что Россия и США согласовали телефонный разговор между Трампом и Путиным. Беседа состоится 19 мая.