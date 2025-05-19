Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером оценил итоги президентских выборов в Румынии, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан, а также прокомментировал заявление создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, обвинившего французскую разведку в попытке повлиять на голосование в этой стране.

Центрист Никушор Дан одержал победу на президентских выборах в Румынии, набрав 53,6% голосов (6,1 млн избирателей). Его соперник, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 46,4% (5,3 млн). Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на данные портала избирательной комиссии Румынии. Вместе с тем Павел Дуров рассказал в одной из социальных сетей о том, что весной директор Главного управления внешней безопасности Франции Николя Лернер обратился к нему с просьбой ограничить влияние консервативных сил в Румынии в преддверии выборов. Дуров отказал французской разведке в этой просьбе. Он заявил, что Telegram не планирует блокировать пользователей, которые придерживаются оппозиционных взглядов, в европейских государствах.

Оснований не доверять Павлу Дурову нет. Очень похоже, что дело обстоит именно так, как об этом говорит основатель Telegram. Поэтому тут Дурову можно лишь поаплодировать за его смелость, ведь, напомню, дело против бизнесмена и против его мессенджера было возбуждено именно во Франции. Но здесь он проявил принципиальность, и поэтому за него можно только порадоваться. На фоне его заявления можно говорить о высокой вероятности того, что за вмешательством в предыдущие выборы в Румынии, итоги которых в итоге были аннулированы, на самом деле стоят Париж и Брюссель. Тогда, полагаю, именно Европа испугалась победы кандидата, который выступал за идентичность, который мог бы встать в один ряд с [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном и [премьером Словакии] Робертом Фицо в части сопротивления политике Европейского союза. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

С победой Никушора Дана на президентских выборах в Румынии в отношениях Бухареста с Москвой не произойдет существенных изменений, отметил политолог, говоря о результатах нового голосования.

«Никушор Дан – это тот человек, который объединил в себе поддержку проевропейских партий, находящихся в румынском парламенте. Изначально этим человеком должен был стать Крин Антонеску, но он не вышел во второй тур, поэтому европейские элиты приняли решение поддержать Никушора Дана в его борьбе Джордже Симионом. Так что курс Румынии на более тесную интеграцию с ЕС продолжится, а ее отношения с РФ не изменятся», - отметил эксперт.

Орлов добавил, что успех Никушора Дана на выборах отчасти связан со страхами румынских избирателей, которые у них вызывала кандидатура ультраправого политика Джордже Симиона.

Во Франции отреагировали на обвинение Дурова во вмешательстве в выборы в Румынии

«В последнее время в румынских СМИ была развязана кампания, которая в случае с Никушором рисовала избирателям «светлое европейское будущее», а в случае с Симионом там все представлялось, как шаг в прошлое. При этом нужно отметить, что Симион испортил собственную избирательную кампанию своими заявлениями о Франции. Он обвинил [президента страны Эммануэля] Макрона в «диктаторских замашках», а также сказал, что через 50 лет Франция перестанет быть христианской страной, имея ввиду нашествие мигрантов. И тем самым политик оттолкнул от себя огромную часть населения Румынии, но еще больше он оттолкнул от себя европейские элиты. И вполне вероятно, что именно по этой причине директор Главного управления внешней безопасности Франции решил выйти на Павла Дурова с такой необычной просьбой – не помогать ультраправому кандидату», - отметил специалист.

В дальнейшем в Европе продолжат оказывать давление на ультраправых политиков, выступающих за национальную идентичность и против миграции, в особенности нелегальной, считает эксперт.

«В том, что будут происходить подобные вмешательства, я практически уверен. Если такое случилось один раз, значит, это может произойти и во второй, и в третий раз. Тем более в ЕС сейчас действительно боятся распада союза. Несколько лет назад он уже потерял Великобританию, а сейчас Словакия и Венгрия ведут в свою игру, то есть там появляется некая фронда Брюсселю. Поэтому в дальнейшем европейский истеблишмент будет стремиться помешать усилению этой фронды и делать все для сохранения собственной власти», - заключил аналитик.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на сообщения Павла Дурова о том, как его пытались заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить политическую активность консерваторов на платформе. Маск сделал репост сообщений Дурова на свою страницу в соцсети Х, добавив к ним реплику: «Слушайте! Слушайте!».