Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Иностранные наемники ВСУ играют важную роль в боях»

Несколько российских источников сообщили, что во время крупных столкновений в селе Вольное Поле на юге ДНР была зафиксирована важная роль иностранных наемников ВСУ в боевых действиях, пишет Military Watch Magazine. Заместитель командира штурмовой роты ВС РФ с позывным Карачай заявил, что во время радиоперехватов российские солдаты слышали «много разных языков». После перехода Вольного Поля под контроль ВС РФ на форме погибших неукраинских военных были обнаружены иностранные нашивки и шевроны.

Как отмечает MWM, этот отчет проиллюстрировал широкую тенденцию к поддержке, которую оказывают ВСУ «третьи стороны», направляющие на Украину живую силу. По данным Military Watch Magazine, эти силы, как правило, делятся на три категории: «идеологические» добровольческие подразделения (к примеру, из Грузии и Польши), более профессиональные частные военные компании из США и действующий личный состав войск вроде британской Королевской морской пехоты. Участие всех трех видов иностранных сил в значительных масштабах неоднократно подтверждалось многочисленными источниками с начала-середины 2022 года, подчеркнул автор статьи. В 2024 году канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что британские спецподразделения на Украине оказывают жизненно важную поддержку в организации запусков крылатых ракет Storm Shadow.

Турецкие бизнесмены заявили о «больших надеждах» на переговоры в Стамбуле

Председатель Турецко-Российского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Иззет Экмекчибаши заявил, что в случае успеха переговоров в Стамбуле целевой показатель торговли РФ и Турции (сто миллиардов долларов) может быть достигнут за два года, сообщает Anadolu Ajansı. По состоянию на конец 2024 года объем торговли между двумя странами составлял 53 миллиарда долларов.

Экмекчибаши принял участие в форуме «Россия – исламский мир: KazanForum 2025». DEİK был представлен на мероприятии шестью турецкими компаниями. Глава делового совета отметил, что Россия находится в авангарде благодаря своим нефтяным и нефтехимическим объектам, а турецкие компании, инвестирующие в эту отрасль, заинтересованы в нефтехимии, автомобилестроении и подотраслях. По его словам, некоторые компании колеблются из-за действующих санкций против России, поэтому в DEİK возлагают большие надежды на переговоры в Стамбуле.

«Стубб попытался доказать Трампу, что Россия - не великая держава»

Президент Финляндии Александр Стубб провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом 17 мая и попытался убедить Трампа, что Россия «больше не является великой державой, по крайне мере, в экономическом плане». Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Стубб заявил, что экономика России «меньше итальянской и немного больше испанской». После беседы с президентом США он выразил уверенность, что Трамп «теряет терпение» в отношении РФ. По мнению президента Финляндии, мировоззрение Трампа «не так уж далеко от 19 века - эпохи большой силы, иногда конкуренции, а иногда сотрудничества». По его мнению, европейские страны должны убедить администрацию США, что свободная торговля и общие правила лучше транзакционных сделок. Также Стубб призвал доказать Трампу, что Европа серьезно относится к своей обороне и является «поставщиком безопасности, а не ее потребителем».

«Отрубленные пальцы и «атаки с гаечным ключом» потрясли криптоэлиту»

По мере стремительного роста биткоина инвесторы и руководители криптовалютных фирм переводят свои раздутые цифровые кошельки в офлайн-режим ради безопасности, пишет The Wall Street Journal. На фоне этого преступники преследуют криптобизнесменов и в офлайне, совершая жестокие нападения, подчеркивает газета. На прошлой неделе трое мужчин в масках набросились на 34-летнюю женщину, дочь Пьера Нуаза - главы французской криптовалютной биржи Paymium. Размахивая перцовыми баллончиками и предметом, похожим на пистолет, преступники пытались затолкать женщину и ее ребенка в фургон, замаскированный под грузовик службы доставки. Предотвратить похищение помогли прохожие. Незадолго до этого вымогатели похитили в Париже отца криптомиллионера, позже по делу были задержаны пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Эти дерзкие нападения стали последними в серии похищений криптобизнесменов и членов их семей по всему миру, включая США.

Только во Франции за последние месяцы произошло не менее пяти похищений. Австралийский криптомиллиардер едва избежал похищения в Эстонии в июле 2024 года, отбившись от нападавших, которые выдавали себя за уличных художников. Жертв избивали пистолетами, похищали и - в двух случаях - отрезали пальцы. Такие нападения часто называют «атаками с гаечным ключом», поскольку они основаны на причинении боли с целью получения выкупа, а не на сложных инструментах взлома криптокошельков. Как отмечает WSJ, чтобы защититься от хакеров, опытные криптоинвесторы все чаще переводят свои цифровые кошельки в офлайн, что затрудняет удаленную кражу. Однако преступники обходят эти меры предосторожности, устраивая нападения «по старинке». Глава МВД Франции Франции Брюно Ретайо заявил, что главари преступных группировок вербуют молодых людей, участвующих в похищениях, в мессенджерах.

«Стамбульский поворот в украинском конфликте»

Опосредованная война между западными империалистическими государствами и Россией длится около 13 лет, заявил автор турецкого издания Evrensel Юджаль Оздемир. По его версии, после свержения президента Сирии Башара Асада в конце 2024 года произошел «перевес в сторону Запада». Теперь настало время, чтобы переломный момент в украинском конфликте произошел в пользу России, считает Оздемир. По его мнению, начавшиеся переговоры по Украине - одно из важнейших предвыборных обещаний Дональда Трампа - достигли определенной стадии.

Одним из важных показателей этого стала попытка свести российскую и украинскую стороны в Стамбуле. По версии Оздемира, заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным означают, что Зеленский готов обсудить детали соглашения, частично согласованного за закрытыми дверями. Перевес в пользу России означает, что Украина не станет членом НАТО, а новые территории РФ будут признаны в той или иной форме. Но, деже если в Стамбуле будет достигнут компромисс, европейские лидеры продолжат настраивать Украину против России, считает Оздемир.