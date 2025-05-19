Французская разведка ответила на обвинение Дурова

Французское управление внешней безопасности Франции (DGSE) отвергло обвинения Павла Дурова о вмешательстве в выборы в Румынии, признав при этом, что представители спецслужбы действительно несколько раз встречались с основателем Telegram. Заявление DGSE приводит Reuters.

Накануне Павел Дуров сообщил о том, что глава французской разведки Николя Лернер потребовал от него лишить консервативных политиков Румынии возможности высказываться на платформе в преддверии выборов. Предприниматель подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы.

В свою очередь в DGSE подтвердили, что представители разведки несколько раз встречались с Дуровым, но для того, чтобы «напомнить ему об обязанностях его компании и его собственных по предотвращению угроз терроризма».

«Однако DGSE решительно опровергает утверждения о том, что в этих случаях поступали запросы на блокировку аккаунтов, связанных с каким-либо избирательным процессом», - говорится в заявлении спецслужбы.

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Напомним, что 18 мая в Румынии прошел второй тур повторных «скандальных» президентских выборов. Больше всего голосов в первом туре набрали лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион (около 41%) и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан (20,27%).

В итоге после обработки 100% бюллетеней во стором туре выборов победу одержал проевропейский кандидат. Никушор Дан смог набрать 53,62% голосов избирателей.