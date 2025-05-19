Король Карл III заявил о прогрессе в лечении рака

Король Карл III в ходе своего визита в Брэдфорд, приуроченного к празднованию статуса города как культурной столицы Великобритании, сделал заявление о своем здоровье. В беседе с местной жительницей, пережившей онкологическое заболевание, монарх признался, что находится на «лучшей стадии лечения» и получает положительные прогнозы от врачей.

Сообщается, что Карл III встречался с владельцами местных предприятий и пообщался с флористом из Брэдфорда Сафиной Хан. Женщина, которая сама столкнулась с раком, подарила королю букет, вдохновленный садами его резиденции в Хайгроуве.

«Он спросил, как у меня дела, а я в ответ поинтересовалась его самочувствием, — рассказала Хан. — В конце мы обменялись любезностями, но это был очень теплый разговор».

Когда флорист спросила о его здоровье, король «поднял большой палец вверх» и ответил: «Я хотел бы думать, что нахожусь на правильном пути».

Напомним, что в феврале 2024 года Букингемский дворец объявил о диагнозе монарха — у него обнаружили «злокачественное новообразование». С тех пор король проходит «амбулаторное лечение» в одной из лондонских клиник, но продолжает выполнять королевские обязанности.

Несмотря на кратковременную госпитализацию в марте 2025 года из-за «побочных эффектов терапии», монарх постепенно увеличивает нагрузку.

Положительные прогнозы о здоровье Карла III прозвучали на фоне продолжающегося конфликта с его младшим сыном принцем Гарри. Напомним, что в недавнем интервью герцог Сассекский выразил сожаление по поводу ссоры с семьей и заявил, что не знает, «сколько времени осталось его отцу».

«Между мной и некоторыми членами семьи было так много разногласий, — считает Гарри. — Но я хотел бы примирения. Жизнь драгоценна, и я не знаю, сколько осталось моему отцу».

Принц также упомянул, что король «отказывается общаться с ним» из-за спора об охране, финансируемой государством. Этот конфликт длится уже пять лет и остается главным камнем преткновения в их отношениях.

Несмотря на эмоциональные заявления своего сына, Карл III сосредоточен на исполнении королевских обязанностях и лечении. В интервью ранее он описывал момент постановки диагноза как «устрашающий» и «пугающий», но подчеркивал, что верит в лучшее.

Сообщается, что вместе с королевой Камиллой монарх посетил Bradford Live — новый концертный зал на 3 тысячи мест. Особое впечатление на Карла III произвел фокусник Стивен Фрейн (известный как Dynamo), который продемонстрировал монарху несколько трюков, включая «превращение газеты в 20-фунтовые купюры».

«Он сказал, что это "абсолютно феноменально", — поделился Фрейн. — Король всегда поддерживал молодых артистов, и без его фонда я бы не добился успеха».

Дело в том, что Карл III с 1975 года является «почетным членом клуба иллюзионистов». Пока король общался с художниками и предпринимателями, королева Камилла отправилась на мероприятие, организованное «Национальным фондом грамотности», где пообщалась с детьми.

«Чтение изменит вашу жизнь, — заявила Камилла школьникам. — Продолжайте писать, будь то стихи или рэп — это блестящая идея!»

Сообщается, что за последние годы в Брэдфорде было подарено 150 тысяч книг детям, у многих из которых раньше не было ни одной.